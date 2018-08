Un pò a sorpresa è, semmai, la squadra e la nazione che stanno per accoglierlo. Dopo essere stato per lungo tempo nel mirino del Torino ed avere trovato le attenzioni di un paio di club d'oltremanica, per Maxi Lopez sembrano essere arrivate, molto concretamente, richiami arabi: per il biondo centravanti, infatti, si è fatto sotto l'Al Nasr degli Emirati Arabi.l'abbandono di Peppe Mascara (in forza sino a ieri all'Al Nasr) ha liberato un posto per Maxi Lopez. La firma potrebbe avvenire già entro venerdì.