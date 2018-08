Il primo atto, per l’appunto l’elezione della più alta carica consiliare, è stato macchiato da un episodio destinato a far discutere a lungo. Al termine della votazione, nel corso della verifica delle schede già scrutinate, salta fuori l’inghippo. E’ Tania Spitaleri del Pd, presidente pro tempore, a segnalare l’assenza, in due delle venti schede, del timbro della segreteria e della propria firma. Al loro posto un semplice bollo comunale. Due consiglieri, nel segreto dell’urna, hanno sostituito le schede valide con altrettanti fogli non vidimati.Ma gli interventi del segretario generale Aldo Motta e del suo predecessore Giovanni Tracia, oggi esperto del sindaco, mettono un punto fermo. Le due schede introdotte abusivamente nell’urna vanno considerate alla stregua di quelle nulle. L’elezione del presidente è quindi valida. Nel frattempo in Municipio giunge anche il comandante della locale stazione dei carabinieri, Rosario Torrisi, a cui viene segnalato l’episodio. Dopo lunghi tentennamenti Tania Spitaleri procede alla proclamazione del nuovo presidente del consiglio. Con 14 preferenze, tutta la maggioranza più i due voti di Città Viva, Francesco Longo del Pdl è il nuovo presidente del consiglio comunale giarrese. Medico chirurgo all’ospedale Sant’Isidoro di Giarre, Longo, 44 anni, conquista alla sua terza consiliatura lo scranno più alto del civico consesso. Il vice presidente è Angelo Turrisi, 38 anni, operatore sociale in quota “Giarre Futura”, vicina al deputato Nicola D’Agostino.L’episodio potrebbe essere segnalato nei prossimi giorni alla Procura della Repubblica di Catania. Un atto severamente condannato anche dal sindaco Roberto Bonaccorsi, al termine del suo giuramento.“Pensavo che oggi fosse una giornata di festa – ha dichiarato il primo cittadino – e invece ho dovuto chiedere pubblicamente scusa ai miei concittadini per quello che è successo in aula. Qualcuno ha cercato di inficiare il voto con una sorta di ricatto meschino nei confronti delle istituzioni perché il segnale è questo. Poi alla fine si è capito che quelle due schede andavano considerate nulle, procedendo con la proclamazione del presidente”.E se questo è l’inizio, si preannuncia un clima di veleni.