un quindicenne ragusano rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Modica. Era a bordo di un ciclomotore che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile in fase di parcheggio. Soccorso da personale del 118 e' stato ricoverato nell'ospedale Maggiore, ma poi trasferito d'urgenza al Garibaldi. Sull'episodio indaga la polizia municipale di Modica.