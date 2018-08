Due giovani a bordo di una vespa hanno preso di mira una donna che passeggiava nei pressi del residence “Parco degli Ulivi” in via Sebastiano Catania. I due hanno approfittato di un momento di distrazione della vittima per strapparle la borsa e scappare. Un testimone che ha assistito all’episodio ha allertato il 112 fornendo una descrizione dei due malviventi e dello scooter in loro possesso. Poco dopo, una pattuglia del Radiomobile ha intercettato gli scippatori al termine del Viale Lorenzo Bolano è si è posta immediatamente all’inseguimento. Accortisi della presenza dei carabinieri, uno dei due giovani si è dileguato a bordo del motociclo mentre l’altro ha abbandonato il mezzo tentando la fuga di corsa in direzione opposta ma è stato raggiunto dai militari, arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa del giudizio per direttissima su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.