“Nell’ottica della massima trasparenza –ha sottolineato Giuseppe Caudo, coordinatore provinciale del Megafono- abbiamo nominato il capogruppo al Comune di Catania, seguendo i parametri del consenso popolare, garantendo la presenza ai vertici del gruppo di un uomo ed una donna. A Daniele Bottino, brillante giovane che ha dimostrato lealtà ed affidabilità, primo degli eletti nella lista Crocetta, va la nomina di Capogruppo, seguito da Erika Marco, anche lei giovane e piena di iniziative così come richiede la rivoluzione di Crocetta. Un plauso va rivolto infine a tutti i consiglieri eletti in Consiglio comunale nelle fila del Megafono, che ancora una volta hanno dimostrato grande senso di responsabilità e democrazia”. Il coordinamento –ci tiene a precisare Caudo- ha condiviso l’idea che ha metà mandato ci sarà un giro di boa per tutti gli eletti e rispettive cariche istituzionali al fine di rappresentare tutti gli amici che hanno dato forza alla lista Crocetta garantendo l’ottimo risultato elettorale ottenuto”.conferitogli e si dicono pronti a rappresentare con entusiasmo e grande impegno il Megafono in tutte le riunioni dove i Capo gruppi saranno chiamati ad esprimere le loro idee per portare in Consiglio comunale gli atti necessari al rilancio di Catania.