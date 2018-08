"Abbiamo sostenuto il sindaco - afferma a LiveSiciliaCatania Mario Leotta, consigliere comunale eletto nella lista Una Mano per Gravina - nella dura campagna elettorale e lo continueremo a sostenere anche nei prossimi cinque anni. Questo non significa però che non sono aperto al dialogo con l'opposizione, in quanto penso che il confronto sia l'unica strada per portare sviluppo".Leotta fa parte della terza (Sport, Spettacolo, Cultura e Turismo) e della sesta (Manutenzioni, trasporti, autoparco, igiene e sanità) con il ruolo di vicepresidente. Nei progetti del gruppo consiliare ci sono due azioni: riuscire a realizzare degli asili nido comunali a Gravina e garantire il trasporto urbano per gli studenti che frequentano gli istituti superiori nei paesi dell'hinterland. "Stiamo anche pianificando - spiega Leotta - una riqualificazione dei Parchi Comunali, ovvero delle strutture che ospitano gli eventi, sia del centro storico che delle zone decentrate come Fasano e San Paolo"."Comprendo le difficoltà economiche e le esigue risorse presenti nel bilancio comunale - afferma Leotta - dovute ai vari tagli e riduzioni di trasferimenti da parte del governo e quindi desidero impegnarmi nel formulare proposte e dare contributi e soluzioni affinché si ottimizzino i servizi di pubblico interesse contenendo la spesa"., ma i componenti della Lista Una Mano per Gravina hanno ambizioni che superano i confini della città etnea in quanto possono contare su uomini e donne inserite nelle varie amministrazioni comunali come Tuccio Tringale, eletto nella lista del Pdl al civico consesso di Palazzo degli Elefanti. Un gruppo che ha come punto di riferimento politico Santi Rando, ex assessore comunale della giunta Stancanelli a Catania.