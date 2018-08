(e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche). Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. A comunicarlo e’ l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Nel dettaglio, il Sistema nazionale di previsione allarme prevede per domani, oltre alle 16 citta con bollino rosso, anche 9 citta’ (Bari, Cagliari,, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria) con bollino giallo, un livello di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. (da Meteo Web)