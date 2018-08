e del nuovo piano della viabilità messo a punto dall’Amministrazione Comunale con determina dirigenziale n°415 del 05.08.2013, le circolari:• 1-4 stazione c.le – Cavour – A. Moro• 101 Ognina – Barriera – San G. Galermo• 144 piazza Cavour – largo Madonna di Fatima• 201 piazzale Sanzio (ct) – Gravina di Catania• 429 stazione centrale – Barriera – Borsellino• 432 stazione centrale – città universitaria• 449 stazione c.le – S. G. Galermo – Borsellino• 536 Borsellino – Canalicchio• 628 nera esterna destra• 628 rossa esterna destra• 740 piazza Borsa – Leucatia – Barriera• brt1 parcheggio due obelischi – Stesicorocon decorrenza 07.08.2013, subiranno le seguenti, temporanee, variazioni di percorso:• Circolare 1-4  i mezzi provenienti da Via Gozzano, proseguiranno su Via Torino, Piazza A. Lincoln, Via R. Imbriani, Via Monserrato, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 101  i mezzi in servizio, provenienti da Via Passo Gravina proseguiranno sulla stessa fino all’incrocio con la circonvallazione quindi svolteranno a destra su Viale A. Doria, (tornaindietro), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 144  i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Canalicchio, giunti in via B. Grassi, proseguiranno su Via E. di Mattei, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Viale A. Doria, (tornaindietro) Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 201  i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Via Petraro da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Via Passo Gravina proseguiranno sulla stessa fino all’incrocio con la circonvallazione quindi svolteranno a destra su Viale A. Doria, (tornaindietro), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 429  i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Via Passo Gravina proseguiranno sulla stessa fino all’incrocio con la circonvallazione quindi svolteranno a destra su Viale A. Doria, (tornaindietro), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 432, i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Viale A. Doria da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Via Passo Gravina proseguiranno sulla stessa fino all’incrocio con la circonvallazione quindi svolteranno a destra su Viale A. Doria, (tornaindietro), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 449, i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Viale A. Doria da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Via Passo Gravina proseguiranno sulla stessa fino all’incrocio con la circonvallazione quindi svolteranno a destra su Viale A. Doria, (tornaindietro), Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 536, i mezzi provenienti da Piazza Cavour proseguiranno su Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via B. Grassi, Via E. di Mattei, Via P. dell’Ova, da dove riprenderanno il normale percorso di linea. I mezzi provenienti da Canalicchio, giunti in via B. Grassi, proseguiranno su Via E. di Mattei, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Viale A. Doria, (tornaindietro) Viale A. Doria, Via del Bosco, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea;• Circolare 628 N, i mezzi provenienti da Nesima giunti in Viale A. Doria proseguiranno su Via del Bosco, Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone da dove riprenderanno il normale percorso di linea.• Circolare 628 R, i mezzi provenienti da Via A. Musco giunti in Via B. Grassi, proseguiranno su Via E. di Mattei, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco, Viale A. Doria da dove riprenderanno il normale percorso di linea.• Circolare 740, i mezzi provenienti da Viale A. Doria proseguiranno su Via del Bosco, Via Etnea, Via Ingegnere, Via Caronda, Viale O. da Pordenone, (tornaindietro) Viale O. da Pordenone, Via P. dell’Ova, Via M. Albertone, Via del Bosco da dove riprenderanno il normale percorso di linea.• Circolare BRT1, i mezzi provenienti da Via Passo Gravina, giunti al semaforo con Via A. Zacco si porteranno sulla corsia di destra (fuori dalla corsia protetta dai cordoli), Via Passo Gravina, Via P. Bentivoglio, Via Etnea da dove riprenderanno il normale percorso di linea. Fermate: saranno osservate le fermate poste lungo il percorso in variante, vengono soppresse quelle esistenti nel tratto temporaneamente chiuso al transito.