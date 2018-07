Pertanto, veniva arrestato e, su disposizione del P.M. di turno veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, che si terrà domani.

Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il 44enne catanese Giovanni Salanitro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, alle ore 11:00 circa, il personale delle volanti, mentre transitava per via del Maggiolino notava un viavai sospetto di persone e procedeva al controllo di una di queste, identificata per l’uomo che veniva trovata in possesso di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana per un peso complessivo di 434 grammi. Pertanto, veniva arrestato e, informato il P.M. di turno ne disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna. Ieri gli stessi agenti hanno arrestato il 34enne pregiudicato catanese Giuseppe Piacenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.notava, nei pressi di un chiosco di bevande, due soggetti intenti a chiacchierare che, alla vista dell’autovettura della Polizia, si separavano tentando di allontanarsi. Gli operatori, pertanto, decidevano di effettuare un controllo: in tale circostanza, i due si mostravano agitati e l’uomo, ad esplicita domanda, rispondeva di non avere una fissa dimora; gli agenti, essendo a conoscenza del fatto che il tizio fosse dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e che avesse un domicilio, procedevano ad effettuare perquisizione domiciliare che dava esito positivo. Infatti, venivano, rinvenuti diversi involucri contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo MDMA/ecstasy per un peso complessivo di 9.48 grammi, sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana per un peso complessivo di 40 grammi, nonché un borsello contenente la somma di 70 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.