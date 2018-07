Antonio D’Arrigo è il nome dell’ultimo santapaoliano che ha deciso di cambiare vita e collaborare con la giustizia. Fedelissimo di Lorenzo Pavone, ritenuto il reggente del gruppo di Picanello fino al suo arresto nel 2013 nel blitz Fiori Bianchi, poi ha cercato di accreditarsi alla "corte" del nuovo responsabile Giovanni Comis. Sono state, infatti, l’input investigativo dell’inchiesta della Squadra Mobile di Catania che ha liberato dal cappio del pizzo il titolare di un negozio di ferramenta, taglieggiato dal 1999. Il pentito ha fornito le prime indicazioni e poi la Polizia, coordinata dal pm Rocco Liguori, ha chiuso il cerchio “immortalando” anche la consegna della tangente nelle mani dell’esattore. Spulciando i vari faldoni delle inchieste degli ultimi anni che lo vedono coinvolto, Antonio D’Arrigo si sarebbe occupato di vari affari illeciti per conto del clan. Davide Seminara, ex luogotenente del clan Nizza, racconta che “si occupava di rapine, estorsioni e droga, sia cocaina che fumo”. Tanti, quindi, gli spunti investigativi che potrebbero partire dalle sue dichiarazioni. E a preoccuparsi non sono solo i Santapoliani di Picanello, ma anche di San Giovanni Galermo e di Aci Catena. Gruppi che fanno storicamente riferimento ai boss di Picanello.. Il processo abbreviato, scaturito dalla retata dei carabinieri, si è concluso con una raffica di condanne. D’arrigo è tra gli imputati ed è stato condannato dal Gup a 10 anni di reclusione. Le sue rivelazioni saranno anche utilizzate nel processo d’appello Orfeo. I verbali di D’Arrigo, inoltre, hanno rafforzato gli elementi a carico del trafficante di San Giovanni Galermo Marco Battaglia, che dopo la condanna in primo grado è finito dietro le sbarre. L’ordinanza è stata confermata dal Tribunale del Riesame.