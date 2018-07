In questo caso, la prontezza e la tempestività dei poliziotti del Commissariato Nesima ha impedito al titolare di azionare il dispositivo, rendendo così evidente l’illecito in atto.

Nuovi controlli sono stati effettuati degli agenti del Commissariato Nesima, al fine di contrastare il fenomeno delle scommesse illegali. Oggetto dell’ispezione, dello scorso 25 luglio, un punto di raccolta scommesse “Goldbet”, dove i poliziotti hanno accertato che un personal computer, autorizzato alla prenotazione di scommesse, veniva invece messo a disposizione dei clienti che vi effettuavano giochi a distanza on-line, del tipo “Slot Machine” e “Video-Poker”. Unitamente a personale AAMS, l’apparecchiatura è stata posta sotto sequestro, poiché, attraverso la connessione al web, consentiva all’utenza di effettuare illecitamente giochi e scommesse in modalità on-line. Al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di 20.000,00 euro.funzionano come deviatori) che permettono di cambiare “videata” dei P.C. ai quali sono collegati, in modo tale da non mostrare il gioco o la scommessa illegale.