Da quanto ricostruisce VideoStar potrebbe essere vittima di un drammatico incidente. Il ragioniere Antonino Monteleone, padre dell'ex candidato a Sindaco di Adrano, Nicola, sarebbe caduto mentre passeggiava in un terreno di sua proprietà ed aveva in mano un fucile. Nella caduta sarebbe partito accidentalmente un colpo che lo ha ferito mortalmente al torace. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Adrano per tutti gli accertamenti. L'incidente comunque resta solo una delle ipotesi. Il medico legale, Giuseppe Ragazzi - come riporta VideoStar - ha infatti svolto al momento solo una ispezione cadaverica. Il corpo è stato trasportato all'obitorio del Cannizzaro di Catania. La Procura potrebbe disporre l'autopsia. Solo l'esame autoptico potrà chiarire se si è realmente trattato di un incidente.