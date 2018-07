per la sicurezza e la privacy. In quest’ottica, coordinerà la nuova divisione di Unimpresa che si dedicherà appunto alla sicurezza e alla privacy, due segmenti cruciali per l’attività delle aziende e dei professionisti del nostro Paese nell’ambito di un quadro regolamentare, sia su scala italiana sia a livello europeo, in continuo cambiamento e sempre più stringente.in sistemi di security e privacy, scrittore ed editorialista, scrive per riviste di settore ormai da diversi anni. Una carriera di oltre 20 anni nell’Arma dei Carabinieri come investigatore del Ros per il quale ha ricoperto diversi incarichi tra il nord ed il sud italia. Dopo il congedo si è specializzato in cyber security e oggi può essere considerato un esperto di sistemi di gestione della sicurezza fisica e delle reti informatiche. L’esperienza professionale si è consolidata anche all’estero trascorsa tra Asia, Est, Nord Europa e Nord Africa. Esperto conoscitore del mondo arabo e di lingue, il nuovo vicepresidente di Unimpresa ha vissuto la primavera araba tunisina e in seguito si è trasferito a Bucarest da dove si è spostato per Bruxelles facendo ritorno in Italia circa due anni fa. Da qualche anno collabora con l’Università di Catania e forma manager della security.a impresa. Si tratta di ambiti che per troppo tempo sono stati sottovalutati mentre riteniamo che sia necessario occuparsene, con i giusti investimenti, anche per evitare rischi e danni di natura economica. Vogliamo diventare un punto di riferimento anche istituzionale, dall’antiriciclaggio alla sicurezza dei dati” dichiara il neovicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora. “Mettiamo a disposizione degli associati di Unimpresa, una esperienza specifica, un team consolidato di esperti e professionisti in grado di garantire le migliori soluzioni” , conclude Spadafora.