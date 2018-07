relazione ai mesi di marzo e aprile. Arretrati che peserebbero a tal punto da aver finora impedito alla Dusty di erogare lo stipendio di giugno ai lavoratori. Questi ultimi hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta e di non effettuare il regolare servizio di raccolta già da tre giorni a questa parte. Forse, il mandato di pagamento nei confronti della ditta potrebbe essere emesso domani. Intanto, qualora la situazione non dovesse mutare, considerate anche le alte temperature di questi giorni, si profila il rischio di un’emergenza sanitaria. E non è di certo la prima volta. Al contrario, accade in una città dove la questione rifiuti appare da sempre perennemente irrisolta.

risolta la questione dei pagamenti da parte del Comune nei confronti della Dusty, l’impresa che ha in appalto la gestione dei servizi di nettezza urbana. Una situazione, dunque, che permane critica nonostante