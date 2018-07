lungo la stradale 417 al chilometro 67 in territorio catanese. Si tratta di tre veicoli rimasti coinvolti in un tamponamento. Il bilancio è di 3 feriti. Nessuno di loro fortunatamente è in pericolo di vita. Il traffico è al momento bloccato. Sul luogo per effettuare i rilievi è intervenuta la Polstrada. Intervenuto anche il personale del 118. Le auto sono completamente distrutte.San Gregorio e ha coinvolto un autocarro e un’automobile. Non ci sono stati feriti. Un altro si è verificato invece nella direzione opposta ed ha interessato due auto. Il bilancio qui è stato di due feriti in maniera non grave. Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia stradale. I due sinistri hanno causando pesanti rallentamenti e code, interessando anche l’asse dei servizi.