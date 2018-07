, hanno sequestrato oltre 550 articoli contraffatti compresi cappelli riproducenti marchi famosi (Gucci, New York Yankees e Burberry) con raffigurata una bandiera italiana. L'operazione è stata eseguita in un negozio della Fiera il cui titolare, un cinese, è stato deferito alla Procura di Catania per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per le fattispecie previste dal Codice Penale per la vendita di articoli con indicazioni mendaci.