Il primo si è verificato al chilometro 15 in direzione San Gregorio e ha coinvolto un autocarro e un’automobile. Non risultano feriti. Un altro si è verificato invece in direzione opposta fra due auto. Il bilancio qui è di due feriti in maniera non grave, secondo le prime notizie. Sul posto per effettuare i rilievi son presenti gli agenti della Polizia stradale. I due sinistri stanno causando pesanti rallentamenti e code, interessando anche l’asse dei servizi.