produce molteplici effetti che, da una parte, ingessano le attività dell'ente e, dall’altro, hanno conseguenze dirette sulla vita dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda le questioni economiche e finanziarie e il sociale.. Il dissesto si presenta quando un comune non è più in grado di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili, oppure quando nei confronti dell'ente esistono dei crediti ai quali non riesce a fare fronte. Il dissesto di un ente locale non è proprio un fallimento perché l'ente locale non può cessare di esistere, però si prospettano 5 anni in cui l'amministrazione comunale deve fare di tutto affinché le condizioni di equilibrio si ripresentino. Nella pratica, separa la gestione passata da quella futura. I debiti e gli squilibri economico-finanziari che hanno causato il default vengono di fatto estrapolati dal bilancio comunale e passano una gestione straordinaria da parte di un organo apposito mentre l'ente locale è il suo consiglio daranno vita a una nuova fase finanziaria equilibrata.il dissesto di un comune ha numerose conseguenze: innanzitutto, come detto, si irrigidisce l'operatività del comune in ambito economico finanziario e sociale. Dunque, una prima conseguenza è relativa ai creditori che non entreranno in possesso di tutte le somme, ma solo di una parte. Il peso, dunque, ricadrà prevalentemente sulle piccole aziende e sulle cooperative. Per i cittadini giarresi le aliquote delle tasse sono già al massimo da anni, ma non si potranno disporre eventuali riduzioni. Il problema toccherà i servizi sociali comunali, in particolare, si pensi ai servizi domiciliari agli anziani e ai disabili, o il servizio reso dai pulmini scolastici i cui costi di gestione, in tutto o in parte, dovranno essere sopportati dalle famiglie.l’ente locale e è obbligato a rideterminare la dotazione organica dell’ente dissestato, dichiarando eventuali eccedenze del personale in soprannumero rispetto ad alcuni rapporti dipendenti-popolazione.. Un comune che va in dissesto non può più contrarre mutui, né impegnare spesa superiore a quella prevista nell'ultimo bilancio, e comunque nei limiti delle entrate accertate. Inoltre, viene di fatto congelata la situazione debitoria pregressa, bloccati interessi su mutui e anticipazioni di cassa e pignoramenti. La delibera ha effetto per 5 anni per cui il legislatore ritiene che il Comune possa riequilibrare i propri conti.