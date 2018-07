e un transito giornaliero di circa 2 mila passeggeri (che diventano oltre 600 mila nel corso dell'anno), il nuovo Terminal C aperto dal 14 luglio scorso è diventato un'efficiente area di imbarco che supporta il Terminal A. Il nuovo terminal è destinato all'imbarco dei passeggeri diretti in Italia e in area Schengen e al momento è utilizzato dalla compagnia Easyjet per i voli su Malpensa (4/5 rotazioni giornaliere), Venezia (2 al giorno), Napoli e, in Europa, per Amsterdam, Berlino, Bordeaux, Lione, Nizza e Parigi. Il Terminal C, situato a piano terra, consente la velocizzazione delle operazioni di imbarco perché gli aeromobili possono essere raggiunti a piedi dai passeggeri tramite un percorso protetto.un'infrastruttura moderna, accogliente e funzionale". Nessun dubbio per Nico Torrisi, amministratore delegato Sac, convinto che dopo la quantità bisogna guardare adesso alla qualità. "Stiamo recuperando spazi e strutture - aggiunge a margine dell'inaugurazione del Terminal C dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini - che da troppo tempo non svolgevano più il loro compito originario. Senti la responsabilità di ampliare il numero di rotte raggiungibili da Catania, e di sfruttare tutti gli spazi a nostra disposizione per offrire ai passeggeri sempre più comfort, facilità di movimento e velocità durante tutte le procedure. Solo così potremo sostenere la crescita e continuare a offrire alla Sicilia preziose opportunità". "- ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese - e l'aerostazione di Fontanarossa imponga efficienze aggiuntive in termini di viabilità e servizio polizia municipale e saremo accanto a Sac per fornire servizi adeguati"rappresenta la prima opera significativa che permetterà allo scalo la gestione del crescente traffico passeggeri, garantendo una migliore qualità dei servizi agli utenti". Lo ha detto il presidente dell'Enac, Vito Riggio, presente all'inaugurazione della struttura nello scalo internazionale di Catania. "Ci auguriamo - ha aggiunto - che al nuovo Terminal, seguano a breve la ristrutturazione e il riutilizzo dell'area ex Morandi, e la realizzazione degli altri impegni assunti dalla Sac con la sottoscrizione del Contratto di Programma con l'Enac per conto dello Stato". Secondo la Presidente Sac, Daniela Baglieri, "finalmente in Sicilia assistiamo anche ad una apertura in una terra che, purtroppo, è solita registrare chiusure e fallimenti di imprese". "Il miglioramento della qualità dei servizi offerti e l'ampliamento del range di destinazioni - ha sottolineato - rappresentano sempre i nostri obiettivi primari, unitamente a quelli legati agli investimenti infrastrutturali"