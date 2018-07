. Alle ore 17.35 circa, la locale Sala Operativa diramava nota radio di scippo consumato, nel rione Cibali, ai danni di una donna da parte di un giovane che, dopo aver avvicinato la sua vittima con una banale scusa, le strappava di mano il suo telefonino, per poi darsi alla fuga. La locale Sala Operativa allertava gli equipaggi dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile che stavano convergendo sul luogo che, l’autore dello scippo, in un primo momento bloccato da un passante che aveva anche recuperato il telefonino, era comunque riuscito a fuggire. Un equipaggio della Squadra Mobile – Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, intervenuto a cinturare la zona, intercettava un ragazzo correre affannosamente, dalle fattezze corrispondenti alla descrizione dell’autore fornita dalla sala operativa. Prontamente bloccato, nel corso del controllo di polizia, il giovane, ammetteva le proprie responsabilità. Espletate le formalità di rito, Cuccia Enea Gaetano Biagio è stato condotto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’A.G.