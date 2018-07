Le fiamme il vento ieri non hanno dato tregua al territorio etneo a partire da Giarre e Riposto passando per il pedemontano fino alle zone di Adrano e Paternò tanto che diverse squadre di rinforzo sono arrivate da tutti gli angoli della Sicilia e da altre regioni d’Italia: 6 squadre dai Comandi Provinciali di Enna, Ragusa, Messina, Agrigento e Caltanissetta e 2 sezioni operative (18 unità) dalla Calabria. Al momento si attende anche una sezione operativa (9 unità) dalla Campania. Infatti, i vigili sono ancora al lavoro e stanno effettuando una decina di interventi di soccorso e una cinquantina sono in attesa di essere espletati.