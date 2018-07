già da domani dovrebbe sbloccare i pagamenti”. È quanto spiega Giuseppe Finocchiaro, il direttore della Dusty di Paternò, l’impresa che si occupa dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana e raccolta porta a porta dei rifiuti, in merito alla situazione di disagio che da qualche giorno a questa parte si è venuta a creare nella città con sporcizia e sacchetti dell’immondizia ovunque. Il Comune non avrebbe infatti ancora corrisposto le quote dovute alla ditta affidataria del servizio (in proroga) in relazione ai mesi di marzo e aprile. Arretrati che peserebbero a tal punto da aver finora impedito alla Dusty di erogare lo stipendio di giugno ai lavoratori. Questi ultimi hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta e di non effettuare il regolare servizio di raccolta.domani c’è incertezza, sebbene proprio nelle ultime ore pare si sia individuata una soluzione, appunto. Intanto non sono mancate le polemiche e neppure la tensione. Il consigliere di Diventerà Bellissima, Anthony Distefano è intervenuto con una dura nota esortando il Comune “a trovare una soluzione in tempi rapidi: la città e i cittadini che pagano le tasse non possono subire questo inaccettabile stato di cose “.proprio in serata. “Abbiamo predisposto – afferma Naso - già una somma e domani verrà emesso un mandato di pagamento nei confronti dell’azienda che aggiungendo un’altra parte pagherà la mensilità arretrata ai lavoratori"."Il Comune non ha pagato a causa di un problema tecnico e non per mancanza di liquidità. Si è trattato di un problema tecnico intercorso fra gli uffici della ragioneria comunale e quelli della Dusty. Ai lavoratori è già stata erogata la 14esima, in anticipo. Quando ci siamo insediati il Comune era in arretrato di 7 mesi adesso lo siamo di tre mesi. Sicuramente questo non basta, ma ci pare che la situazione sia decisamente migliorata rispetto a prima”.