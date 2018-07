, coadiuvati da quelli delVittorio (cl.83), poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato. Approfittando dell’assenza dei proprietari, con l’ausilio di chiavi bulgare, hanno forzato la porta d’ingresso di un appartamento ubicato all’interno di un palazzo di Via Oliveto Scammacca. Introdottisi in casa hanno razziato dalle camere preziosi e monili per poi fuggire via. “Fatali” per i ladri i vicini di casa i quali, sentendo strani rumori provenienti dall’appartamento, hanno chiamato il 112 consentendo il tempestivo intervento sul posto di due pattuglie che li hanno immediatamente avvistati ed ammanettati in strada recuperando l’intero “bottino”. La refurtiva, del valore di oltre 2.500 euro, è stata restituita agli aventi diritto mentre gli arrestati, dopo l’udienza di convalida, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.