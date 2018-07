Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arrestato Antonino Ensabella, (cl. 1958) pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 20.7.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 4, di reclusione per il reato di estorsione con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, per aver commesso il fatto con modalità mafiose, ovvero avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza al disciolto clan mafioso

ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione medesima. Le manette ai polsi sono scattate anche per Salvatore Calleri (cl. 1979), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 19.7.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 6, mesi 8 e giorni 7, di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Un altro arresto ha riguardato Santo Pacini, classe 1981, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, emesso in data 23.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso la Tribunale ordinario di Catania Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, di reclusione per il reato di furto aggravato. I poliziotti hanno arrestato Nicola Franceschini (classe 1947), destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, emesso in data 23.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso la Tribunale ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 2, mesi 2 e giorni 6 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. In cella è finito anche il pregiudicato Mario Mirabella, classe 1956, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 20.7.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 10, di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

