«Diamo piena attuazione sia al percorso di riqualificazione professionale intrapreso, sia alle previsioni dell’Atto aziendale e degli atti di programmazione - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco -. Ringrazio le Organizzazioni sindacali per le sinergie create e in funzione delle quali si sono superate alcune criticità contrattuali. Rivolgo il mio grazie anche alla Direzione amministrativa e all’UOC Risorse umane, per il lavoro che va a beneficio dei cittadini, per i servizi loro resi, e dei dipendenti per la loro crescita professionale e la valorizzazione delle competente acquisite».

Gli aspiranti dovranno manifestare la loro disponibilità mediante formale istanza, il cui schema è allegato al citato avviso, da compilare e inviare al Protocollo generale dell’Asp di Catania.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12.00 del 13 agosto p.v.

La procedura di ricollocazione indetta per la copertura di posti di OSS in atto liberi e disponibili nella Dotazione organica, potrà interessare complessivamente 48 dipendenti, di cui 12 OTA e 36 ausiliari specializzati.