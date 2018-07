L’incidente è avvenuto circa alle 7 di questa mattina in direzione Catania all’altezza dello svincolo tra Fiumefreddo e Giarre. Il conducente del camion è rimasto ferito ma fortunatamente in maniera non grave. Ferito anche il suo aiutante persona. Il sinistro sta intanto causando forti rallentamenti lungo il tratto interessato.nel catanese. Già dalle prime luci dell’alba è, infatti, partita la conta dei danni. Decine sono state le richieste di soccorso pervenute al centralino dei vigili del fuoco. Ad Adrano la tromba d’aria ha scoperchiato un’abitazione facendo volare il tetto giù in strada. Fra i danni si registrano diversi rami di alberi caduti su strada, abitazioni e pali di linee elettriche e per la telefonia divelti, con interruzione dei relativi servizi.A causa del forte vento, al momento, risultano effettuati e conclusi quasi 50 interventi di soccorso ed altrettanti sono in attesa dell'invio di una squadra VF. Un grande numero di chiamate, oltre che dall'area metropolitana di Catania, sono giunte dalla zona di Paternò/Adrano e dalla zona di Giarre/Riposto.