Un vizio procedurale sollevato dai difensori dell'imputato, gli avvocati Maria Fallico e Vito Pirrone, ha portato a questo verdetto. La Corte d'Appello, inoltre, doveva decidere su un'altra condanna a carico di Carmelo Piacente, che è riformata da 7 anni a 6 anni di reclusione. In sintesi i due processi di primo grado in appello erano stati riuniti in un'unico procedimento davanti alla Corte d'Appello presieduta da Pivetti. La prima in ordine di tempo è stata - come detto - riformata, la seconda invece è stata annullata. Gli atti a questo punto sono stati rinviati al Gip che dovrà fissare un'altra udienza preliminare.I carabinieri avevano intercettato un pacco spedito proprio da Piacente a Marsiglia e diretto a Malta che conteneva diverse mitragliatrici, pistole Skorpion e Uzi oltre a un silenziatore e varie munizioni. Le armi erano acquistate su internet da una ditta slovacca armi rese inoffensive dall’inserimento di un travertino. Piacente le modificava nel suo laboratorio a Picanello e le rendeva perfettamente funzionanti. E questo aveva portato alla prima sentenza di primo grado a sette anni, riformata in appello a 6 anni. Poi le indagini si erano allargate e i carabinieri avrebbero scoperto un vero e proprio traffico internazionale di armi da Catania verso il Nord Africa. L'inchiesta aveva portato a un secondo processo: in primo grado era stato condannato. Ma questa sentenza per un vizio procedurale è stata annullata dalla Corte d'Appello. Quindi Piacente dovrà tornare davanti al Gup.