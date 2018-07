, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, condannato dai giudici etnei per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania dal marzo al luglio 2009, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 5, mesi 6 e giorni 2 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.