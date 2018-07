per dare coraggio alle imprese e al commercio. Una tassazione più bassa sugli affitti darebbe impulso ad un mercato che ha mosso solo timidi segnali, così come un taglio generalizzato delle imposte sugli immobili porterebbe ad un ulteriore incremento delle compravendite. I danni prodotti dai governi degli ultimi dieci anni sono immensi, basti pensare che dai 26 miliardi di transazioni del 2008 siamo scesi a quota 15,7 miliardi. Una tassazione piatta consentirebbe ai proprietari di immobili di agire più agilmente sul mercato delle locazioni, abbassando in modo significativo i prezzi”, lo ha detto il senatore Vincenzo Gibiino, presidente dell’Osservatorio Parlamentare sul Mercato Immobiliare, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Catania, alla quale hanno preso parte il Ceo di Auxilia Finance Samuele Lupidii, il presidente nazionale di Confassociazioni Immobiliare Paolo Righi, il presidente regionale e provinciale FIAIP Carmelo Mazzeppi e Maria Pia Barbagallo.delle Entrate sul primo trimestre del 2018 per capire quale sia la via da seguire – prosegue Gibiino –. Lo stock immobiliare italiano è equamente diviso tra residenziale e commerciale, sarebbe pertanto un errore non agire su quest’ultimo, si tratti di locazioni o compravendite (+5,9% nei primi tre mesi dell’anno). Per quanto concerne l’immobiliare commerciale, cresciuto in modo maggiore nel Nord-est (+10,9%) e nelle isole (+9,8%) è necessario operare delle distinzioni: se vanno male gli uffici e gli studi privati su tutto il territorio nazionale, segno estremamente positivo è dato invece dai negozi e dai laboratori (+16% nel Nord-Ovest e +24,1% sulle isole), bene anche i depositi e le autorimesse (+9,2%). Segno meno positivo per gli edifici commerciali e i capannoni che vanno a picco al Sud (-43%), a testimonianza di una crisi economica che perdura soprattutto nel Mezzogiorno, dove a sopravvivere è il terziario e non la produzione”.