Tra le scuole che promuovono il Tango Argentino a Catania e non solo, la più grande e prestigiosa per numero di allievi, eventi e ospiti internazionali è senza dubbio l'Academia Proyecto-Tango che, con l'associazione culturale Caminito Tango, é la realtà tanguera siciliana più consolidata e conosciuta anche all'estero, grazie soprattutto all'avvento estivo del Catania Tango Festival giunto quest' anno alla sua 18esima edizione.continente: più di 35 I paesi coinvolti. Non solo Tango, è proprio il caso di sottolinearlo, un evento che coinvolge e valorizza il territorio, una vetrina internazionale per la nostra città e un indotto economico e turistico notevole. Se il Catania Tango Festival vedrà i tangueri ballare in diverse location di Catania dal 10 al 19 agosto, l'associazione Caminito Tango anima la nostra città di eventi ed ospiti tangueri tutto l'anno, in una vera e propria mission di conoscenza e diffusione della cultura tanguera in tutte le sue sfaccettature. Preludio del grande evento estivo è stata la Festa di Fine Anno 2018 dell’Academia Proyecto Tango Catania, che ha inaugurato la stagione estiva tanguera catanese.all’anno accademico appena concluso e il benvenuto alla imminente stagione estiva ricca di eventi tangueri. Durante la serata i corsi 2017-2018 e i Maestri dell'Academia Proyecto-Tango Catania, Angelo e Donatella Grasso, si sono presentati al pubblico. In pista più di 200 corsisti, si sono esibite ben 10 classi di Tango Argentino, dagli allievi dei primi anni fino a quelli giunti al sesto o settimo anno di corso.da vicino questo straordinario mondo del Tango Argentino, un mondo che a Catania ha un seguito imponente e una tradizione ormai ventennale che, senza dubbio, è strettamente legata anche alle iniziative targate Caminito Tango e Proyecto Tango: Angelo e Donatella Grasso hanno infatti festeggiato proprio quest’anno i loro 20 anni di Tango Argentino e i numeri dell' Academia sono la prova tangibile di un percorso costante e in crescita. < >, ribadiscono i maestri. La serata di domenica 8 luglio è stata in qualche modo preludio della Kermesse Internazionale del Catania Tango Festival, evento tanghero clou di questa estate organizzato da Caminito. Ospiti d'onore i ballerini e Maestri residenti della Scuola, Angelo e Donatella Grasso e gli argentini Walter Cardozo e Margarita Klurfan (nelle foto), solidi riferimenti didattici dell'Accademia. Maestri, allievi e appassionati si sono incontrati per una milonga da inserire negli annali: una serata dedicata ai tangueros catanesi, dove ognuno ha avuto la gioia e l’entusiasmo di mostrare agli intervenuti tutti i progressi acquisiti dopo un anno di appassionante lavoro al fianco dei Maestri. In pista gli allievi dei diversi corsi (principianti, intermedi, avanzati, laboratori coreografici) ed infine i Maestri Angelo e Donatella Grasso, Walter Cardozo e Margarita Klurfan che hanno sugellato il momento di chiusura dei corsi 2017/2018.di ballerini e maestri di grande spessore artistico, coppie argentine che con carisma e professionalità trasmettono l'energia e le novità di un tango che, proiettato verso il Terzo Millennio, affonda le sue radici nella purezza della tradizione delle origini. Abbiamo voluto concludere l'Anno Accademico con una milonga tipica, in cui ognuno possa praticare e mostrare ciò che ha imparato. In tale tipo di serate si verifica e si mette in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni e il tango stesso assume la sua funzione originale di "baile social”".- in cui ognuno dà libera espressione alla propria destrezza, passione, ed eleganza; un rituale fatto di musica, abbigliamento, passi, sguardi, atmosfera magica che seduce e coinvolge". Il Festival Internazionale del Tango di Sicilia rimane una felice conferma tra gli eventi italiani del settore più partecipati, tra i Festival Europei più attesi e accreditati, fiore all’occhiello per la città e quest’anno si pregia di avere come guest internazionali i vincitori del Campionato Mondiale di Tango Escenario 2016 Hugo Mastrolorenzo e Agustina Vignau e come padrini d’eccezione la coppia di artisti Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero che capiteranno una “squadra” di otto coppie di Maestri di chiara fama internazionale.dei tre shows: lo spettacolo clou Maria de Buenos Aires che la domenica 12 agosto terrà banco alla Plaza del Lido Azzurro: un cast stellare per un mega-show che vedrà in pista cinque coppie di Maestri del Festival, Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, Joe Corbata e Lucila Cionci, , Gustavo Rosas e Gisela Natoli, Adrian Veredice e Alejandra Hobert, e la partecipazione di Angelo e Donatella Grasso (i Maestri dell’Accademia Proyecto-Tango Catania), lo spettacolo Tango Suite 2018 sempre alla Plaza del Lido Azzurro giovedi 16 agosto con Murat Erdemsel e Sigrid van Tilbeurgh, Hugo Mastrolorenzo e Agustina Vignau, Carlitos Espinoza e Noelia Hurtado e, infine, lo show di chiusura sabato 18 agosto presso Zo-Centro Culture Contemporanee, che vedrà in scena i due Campioni Mondiali 2016 Hugo Mastrolorenzo e Agustina Vignau con il loro “Volà”. La musica dal vivo sarà a cura dell’Ensemble Mariposa, con la voce ospite Sandra Rumolino una delle più importanti cantanti delle più grandi manifestazioni internazionali di tango e a cura della Tango Harmony Budapest Orchestra, formazione che ha ormai alle sue spalle una brillante carriera di partecipazione ai più importanti festival internazionali di tango".Tango- accoglieranno gli appassionati con un intenso programma all'insegna del Tango e delle vacanze, un connubio ideale per trascorrere una intensa settimana avvolti dal calore di una Città, Catania, immersi nei suoi due patrimoni dell’Umanità: il Barocco e il Tango". Le emozioni del Catania Tango Festival, saranno raccontate nello speciale televisivo de “L’Originale Febbre da Tango” in onda su Sestarete; un’altra esclusiva della trasmissione Tv ideata e condotta da Giovanna Russo, primo format televisivo (visibile anche sul web) sul Tango Argentino che da alcuni anni racconta gli eventi più cool del tango Siciliano e non solo, già pronta per la terza stagione.