Ad alimentare le fiamme contribuisce anche il forte vento che in queste ultime ore ha flagellato tutto il territorio etneo. L’allarme è stato lanciato da poco da alcuni residenti. Sul posto sono già arrivati alcuni uomini della protezione civile. Il timore dei residenti è che l’incendio possa costituire un pericolo per gli animali presenti nella riserva.LiveSicilia: "In vent'anni che vivo a ridosso della Timpa non ho mai visto eseguire dei lavori di scerbamento o manutenzione. Tutto è abbandonato e lasciato all'incuria. Ho avuto difficoltà a contattare i soccorsi, il numero unico 112 era sempre intasato. Sono stata lasciata in attesa per ore. E' una vergogna".Diversi roghi starebbero anche interessando la zona del quartiere Canalicchio di Catania in prossimità dell’uscita della tangenziale.