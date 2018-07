Diversi roghi stanno interessando la zona del quartiere Canalicchio di Catania in prossimità dell’uscita della tangenziale. Un altro incendio è divampato a Riposto vicino ad un centro commerciale. Fiamme anche nelle campagne di Belpasso: a fuoco sterpaglie.

Il rogo ha distrutto una larga parte della vegetazione, costeggiando la strada statale 114, Catania-Messina, e arrivando fino al mare. Ad alimentare le fiamme contribuisce anche il forte vento che in queste ultime ore ha flagellato tutto il territorio etneo. L’allarme è stato lanciato da poco da alcuni residenti. Sul posto sono già arrivati alcuni uomini della protezione civile. Il timore dei residenti è che l’incendio possa costituire un pericolo oltre che per la vegetazione per gli animali presenti nella riserva."In vent'anni che vivo a ridosso della Timpa non ho mai visto eseguire dei lavori di scerbamento o manutenzione. Tutto è abbandonato e lasciato all'incuria. Ho avuto difficoltà a contattare i soccorsi, il numero unico 112 era sempre intasato. Sono stata lasciata in attesa per ore. E' una vergogna". Oltre questo la residente denuncia che "I Vigili del Fuoco nel corso dell'intervento hanno trovato molte zone completamente abbandonate con erba incolta e secca. E inoltre vi sono case abbandonate con presenza di bombole. Nessuno pulisce i giardini privati e gli organi competenti non fanno manutenzione nella zona della riserva. E' uno scandalo".L'incendio, che continua a propagarsi, sta lambendo alcune abitazioni. Sul posto sono presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco e personale della Forestale. Il rogo sta mettendo a rischio animali allevati nella zona. Il rogo è spostato verso la zona di Capo Mulini, minacciando delle abitazioni. Vigili del fuoco stanno operando vicino a un albergo sulla strada statale per spegnere un rogo. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco provenienti dalla stazione di Maletto che sono stati 'diretti' nelle operazioni da agenti della polizia del commissariato di Acireale.Sono più di 100 gli interventi in coda dei Vigili del Fuoco. La zona più colpita risulta quella di Militello in Val di Catania. A supporto sono state richieste altre squadre da Caltanissetta, Enna e Messina.