lo dichiara in una nota Tommaso Vendemmia, segretario provinciale del Siap. "Ormai se ne parla da anni e ricordiamo che oltre al personale sanitario, è stato aggredito anche personale di Polizia, che ovviamente per le competenze da espletare (rammentiamo che ha il compito di trasmettere referti all’Autorità Giudiziaria) è impiegato in maniera isolata, senza le indennità previste per le vigilanze, e all’OVE, è forse il più esposto a rischio tra tutti gli ospedali cittadini, visto che quelli di provincia non hanno posto fisso. Le soluzioni al grave fenomeno, sono da ricercare tenendo conto in più fattori contingenti: l’ubicazione dell’OVE; il numero di utenti trattati. E’ chiaro - aggiunge il segretario del sindacato di polizia - che presso questo nosocomio, la direzione sanitaria deve prendere seri provvedimenti di tutela e di prevenzione, aumentando le Guardie Particolari Giurate e il personale al pronto soccorso ma soprattutto, essere severa con il personale che “involontariamente” fa entrare chicchessia.La Polizia di Stato, non può essere utilizza a presidio di una struttura sanitaria e il poliziotto presente, per le attribuzione di ufficiale di Polizia Giudiziaria, non può essere allo stesso tempo il vigilante, né tantomeno il “testimone” di dissidi alimentati o scaturenti dalle visite mediche, come è accaduto nel recente passato; l’imparzialità è un preciso dovere ed è irrinunciabile. Noi temiamo ad una esposizione al rischio su più fronti, quale: l’aggressione ( come è già accaduto), l’obbligo di riferire all’A.G. sui fatti per cui si viene a conoscenza e l’esposizione alle accuse di inattività. Non va sottaciuto, che presso il pronto soccorso le persone - scrive ancora - non sempre sono lucide, spesso la loro preoccupazione è fonte di arrabbiatura contro il sistema sanitario e la presenza del poliziotto può far scaturire, nell’utente esasperato, una aspettativa di intervento che poi nei fatti non è facile da ricercare e non sempre a propria ragione. Detto ciò non è giustificabile nessuna forma di violenza verbale e fisica. La situazione rappresentata non può essere quindi risolta dalla Polizia, noi crediamo che occorra riorganizzare il presidio. Plaudiamo - scrive infine Vendemmia - alle dichiarazioni del Ministro della Sanità sulla necessità di rendere le pene severe e soprattutto che vengano applicate".