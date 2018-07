E precisamente dell’omicidio di Daniele Paratore. ucciso il 18 aprile 2009 in via Bainsizza, nel rione di San Berillo Nuovo. In primo grado, Di Stefano (conosciuto nella malavita come “pasta ca sassa”) era stato condannato all’ergastolo. In appello, dunque, la sentenza è stata completamente ribaltata dopo il ricorso presentato dai difensori, gli avvocati Antonio Giuffrida e Luca Cianferoni.È lui infatti il principale accusatore del boss dei Cursoti Milanesi (Francesco Di Stefano, insieme al fratello Carmelo, è considerato il capo del cosca). Nel corso del processo di primo grado e secondo grado sono stati acquisiti altri verbali di collaboratori di giustizia: Vincenzo Pettinati e, in un secondo momento, Ugo Rosario Angrì. Quest’ultimo avrebbe saputo direttamente da Musumeci, diverso tempo dopo il delitto, che ad uccidere Paratore sarebbero stati lui e Francesco Di Stefano. Il movente, ha raccontato il pentito, sarebbe stato da ricondurre alla “volontà di Paratore di spacciare da solo in Corso Indipendenza”, storica “piazza” dei Cursoti Milanesi.a fungere da valido riscontro individualizzante, ne consegue che, non potendo la sommatoria di due riscontri “monchi” comporre un riscontro processualmente apprezzabile, la pur valida, in quanto attendibile, chiamata in corretta del Musumeci, rimane, sotto il profilo processuale, isolata e come tale insufficiente a fondare l’affermazione i responsabilità del Di Stefano quale mandante ed esecutore materiale dell’omicidio”. La sentenza non è stata impugnata ed è diventata definitiva.