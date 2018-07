La Camera Penale "Serafino Famà" di Catania ha annunciato "un'astensione collettiva dall'attività giudiziaria". Una protesta decisa dopo "i gravi fatti accaduti all'avvocato e collega Luca Mirone", si legge nel documento firmato dal presidente Turi Liotta.per avere, in qualità di difensore d'ufficio, nell'esercizio del proprio mandato difensivo, esercitato il suo diritto di consultazione del fascicolo processuale il giorno precedente l'udienza allo scopo di verificare la sussistenza di una nullità della notificazione", si legge ancora nella nota che la Camera Penale ha indirizzato a tutti i vertici della giustizia penale catanese, minorile e non solo, oltre ai consigli dell'ordine catanese e nazionale.Questo al fine di acquisire la prova della regolarità della notifica. Ma "dalle interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale dei Minorenni di Catania - scrive il presidente della Camera Penale - è emersa la scelta precisa di alcuni magistrati di subordinare la consultazione dei fascicoli processuali da parte dei difensori il giorno prima dell'udienza preliminare a specifica autorizzazione del magistrato assegnatario". Una "regola" della limitazione che per la Camera penale rappresenta "una illegittima e inaccettabile compressione e violazione del diritto di difesa". Oltre " a una violazione di una norma processuale tutelata anche dalla Costituzione". "Il diritto di difesa - scrivono i penalisti catanesi - è sacro e inviolabile e il suo esercizio non può essere subordinato al volere del magistrato"., che in modo esemplare e nobile, stava esercitando il proprio mandato difensivo".