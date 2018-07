. Non ci sono nomi di killer o mandanti. Nello speciale del Mensile S in edicola ci sono i nomi e cognomi dei morti ammazzati nella mattanza degli anni ‘90. Di omicidi di chiara matrice mafiosa (e non) che hanno scandito la storia criminale di questa città. In molte strade che ogni giorno attraversiamo a Catania è stato ucciso un uomo. Di giorno, di notte. Senza pietà. Senza una valida ragione. Perché non ci sono mai valide ragioni per decidere di togliere la vita ad un’altra persona. Si comincia dal, si sono appena conclusi i festeggiamenti per Sant’Agata. A cadere sotto i colpi d’arma da fuoco nel rione San Leone èIl cadavere rimane dentro la sua auto. Nello Colombrita all’epoca era considerato un personaggio di spicco dei Santapaola. Il fratello Giovanni, oggi è invece in galera perché accusato di essere un boss dei Cappello.l’area di servizio Monteshell sull’autostrada Palermo-Catania è la tomba per quattro persone ammazzate a pistolettate:. Gli investigatori li ritenevano vicini al capo mafia Pippo Ferrera “cavadduzzu”. Qualche mese prima Bernardo Bellaprima e Sebastiano Calì erano stati beccati davanti la stanza dell’Ospedale Tomaselli Ascoli dove il boss era ricoverato.Aveva deciso di farsi la barbaQualcuno conosceva bene le abitudini del braccio destro del capomafia Turi Cappello. Quel giorno lo ammazzano proprio nella sala da barba di Canalicchio, ucciso come un boss nella Chicago degli anni ‘20.Estate di fuoco quella delun commando armato entra in azione in via Ferro Fabiani all’interno di una macelleria., figlio del patriarca dei “Mussi ‘i ficurinia“, viene ucciso insieme a Sergio Petralia. In quell’agguato rimane ferito Giovanni Coppola. Questa uccisone non è mai stata perdonata. Mai.è stato freddato ilaccanto all’ospedale Santa Marta. Forse un regolamento di conti. Il giorno dopo, il, in via Poulet (al “passareddu”) viene ucciso, uno dei vertici assoluti dei Cursoti. La guerra intestina imperversava. Nella raffica di fuoco restano feriti anche Mario Angiolini e Gaetano Palici.Il cimitero, già teatro di morte, è il luogo dove viene ammazzato, un uomo che nulla aveva a che vedere con la mafia. Ilera andato a portare un fiore alla tomba del fratello, quel Nello, boss dei Santapaola, ammazzato due anni prima a San Leone. Voci insistenti dicono che i killer avevano come bersaglio l’altro fratello, Giovanni, boss dei Cappello.è un anno bisestile., in quel tesoro nascosto che è l’Antico Corso, viene uccisouomo di “peso” dei Cursoti. Meno di un mese dopo,, in via Pietro Platania, la furia omicida si scatena controI due esponenti del clan Cappello vengono uccisi mentre sono in macchina.è stato ammazzato all’interno di un garage a Monte Po. Un omicidio raccontato con dovizia di particolari nel corso di un recente processo. Molte volte le aule di giustizia si trasformano in “macchine del tempo” e fanno rivivere dolori, rumori, faide di un tempo passato. E così si apprende che Alfio Amato è stato attirato in una trappola. Insultato, torturato e poi strangolato.E’ il, in via Fiume, a Picanello, a pochi passi dai nuovi grattacieli di vetro e dal tempio americano del fast food, viene ammazzato, boss di spessore dei “Ceusi” all’epoca legato al clan Cappello. Si narra che per commettere questo omicidio, Santo Mazzei, ‘u carcagnusu, sia arrivato in ritardo alla sua cerimonia di affiliazione a Cosa Nostra. Ad attenderlo i “corleonesi” Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Antonino Gioè, arrivati direttamente da Palermo per battezzarlo “uomo d’onore”.