Ritrovate armi all'interno di un edificio disabitato

L’operazione, scaturita da un’attenta attività info-investigativa, ha riguardato un edificio disabitato – l’ultimo proprietario è deceduto da tempo – al cui interno sono stati rinvenuti una rivoltella marca S.&W. Cal 38 SP, un fucile privo di marca di fabbricazione, cal 12 oltre nr. 87 cartucce calibro 12.

E si fa strada l’ipotesi che ignoti abbiano utilizzato quella casa, ormai priva di controllo da parte di alcuno, come “deposito” sicuro per armi da utilizzare per scopi illegali.

Il tutto, ovviamente, è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti, in attesa di essere trasmesso al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per i rilievi balistici.

ritrovato alcune armi, occultate all’interno di un’abitazione ubicata all’interno del quartiere Picanello.rinvenute non erano riconducibili né al defunto proprietario della casa, né ai suoi eredi.marca “Bernadelli” calibro 12, nr. 44 cartucce 38 S.P e 10 cartucce calibro 12 di proprietà di un defunto.