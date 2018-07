proceduto ad effettuare una serie di verifiche nei luoghi della movida estiva etnea. Nel corso del servizio sono stati controllati numerosi locali, taluni dei quali trovati con irregolarità tra cui: occupazione di suolo pubblico, inosservanza delle norme igienico-sanitarie, impiego di lavoratori in nero, utilizzo di sistemi di videosorveglianza non autorizzati, somministrazione di bevande senza licenza. Oltre 20.000 euro l’ammontare delle contravvenzioni elevate, due le denunce e un locale chiuso con apposizione di sigilli.con l’ausilio di personale del 12^ reggimento mobile di Palermo, del N.A.S. e del N.I.L., di unità cinofile, della G.d.F. e del corpo della Polizia municipale. Si tratta di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto a forme di illegalità anche in materia di lavoro e rispetto della normativa sanitaria.come San Cristoforo hanno avuto lo scopo altresì di diffondere la percezione di sicurezza e di confermare l’assidua presenza nel territorio da parte delle Forze dell’Ordine ai cittadini e ai turisti che ogni sera affollano le vie cittadine soprattutto nel periodo estivo.