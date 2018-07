alle 3 del pomeriggio, ha sparato i colpi di pistola che hanno gravemente ferito il 20enne Giovanni Vecchio in via De Lorenzo, nel cuore del rione San Cristoforo. La Squadra Mobile ha fermatoL'uomo è accusato di tentato omicidio, con l’aggravante di avere agito con premeditazione e di aver commesso il fatto per motivi abietti o futili, nonchè detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma da sparo.Ma i dettagli delle indagini saranno illustrati dal dirigente della Squadra Mobile Antonio Salvago in una conferenza stampa organizzata in Questura.Una lite sfociata nel sangue, forse, per la cattiva riparazione di uno scooter. Alfio Sanfilippo non è un personaggio qualunque: il suo nome è legato a diverse indagini e processi sul clan dei Cappello-Carateddi.In aggiornamento