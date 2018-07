CATANIA – Tentavano di entrare in Italia con dei documenti falsi, ma due cittadini di nazionalità irachena sono stati scoperti e bloccati in tempo al loro arrivo all’aeroporto di Catania. L’operazione è stata eseguita ieri dal personale della Polizia di frontiera nell’ambito delle attività volte a evitare l’ingresso sul territorio nazionale di soggetti senza titolo, forniti di documenti falsi, appunto.

sottoposti dei passeggeri di un volo proveniente da Istanbul: le due persone rispettivamente un uomo ed una donna hanno esibito dei passaporti ordinari croati. Ma gli operatori addetti al controllo - grazie anche alla loro preziosa esperienza in simili situazioni - si insospettiscono riguardo alla genuinità dei documenti ed effettuano così ulteriori approfondimenti investigativi da cui è emerso che i sospetti erano effettivamente fondati. Si è scoperto infatti che i documenti non corrispondevano assolutamente all’originale trattandosi di una totale contraffazione.messo di essere una coppia di cittadini iracheni, Abdalla Rasul Mahmood classe ‘98 e Al Barznji Khanda Mahmood Salih classe ’83.delitto di cui all’art. 497bis del C.P. (ovvero possesso e fabbricazione di atto falso), nel caso di specie i passaporti esibiti.questura di Catania in attesa dello svolgimento del rito per “direttissima”.