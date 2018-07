Detenzione di armi e droga: arrestato pregiudicato 22enne

Sebastiano Cosentino, di anni 22, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana in flagranza e ricettazione di una paletta di segnalamento in dotazione alla Polizia Locale, risultata oggetto di furto.operazione condotta qualche giorno prima dagli stessi poliziotti della sezione Investigativa del commissariato di Acireale, che in quella circostanza aveva consentito la denuncia in stato di libertà del giovane pregiudicato alla locale Procura della Repubblica etnea, in relazione al possesso di una più contenuta dose di eguale sostanza stupefacente. Quindi, alle prime ore di ieri, gli agenti del commissariato, coadiuvati da unità cinofile antidroga della questura di Catania, hanno proceduto ad una capillare attività di perquisizione dell’abitazione del Cosentino, sita nel Comune di Aci Catena, all’interno di un garage modificato ad uso abitativo, dove sono state rinvenute 15 dosi di marijuana opportunamente occultate all’interno di una grondaia.del giovane pregiudicato, dove è stato trovato un borsone contenente un ingente quantitativo di marijuana, oltre 650 grammi, confezionata in apposite buste da 50 grammi ciascuna, ritenuta dagli inquirenti prossima ad essere immessa nel mercato dello spaccio al dettaglio, vario materiale per il confezionamento e una bilancia di precisione. Inoltre, all’interno del medesimo borsone erano presenti una pistola a salve priva di tappo rosso, una paletta in dotazione alla Polizia Locale provento di furto, un passamontagna ricavato da una manica di pullover, uno scalda collo, guanti da lavoro e una pettorina catarifrangente, il cui possesso nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte è al vaglio degli inquirenti.precedenti specifici del giovane, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Catania, trasferito nel carcere di Piazza Lanza di Catania.