. Sono queste in estrema sintesi le motivazioni, sostenute da un apporto normativo, che hanno spinto la pm Anna Trinchillo a formulare al Gip la richiesta di incidente probatorio nel procedimento a carico della maestra, O.L., sospesa lo scorso maggio per le violenze che avrebbero subito gli alunni della scuola elementare dove lavorava.Indagini che si sono avvalse anche di intercettazioni video che hanno blindato le denunce raccolte.Li avrebbe chiamati "teste di scecco" in diverse occasioni. Oppure li avrebbe rimproverati in modo minaccioso dicendo: "Devi stare qua e non ti devi muovere più, altrimenti ti appiccico la testa al muro". La magistratura parla di "continue mortificazioni" subite dai bambini che avrebbero vissuto la scuola "con soggezione e timore". L'insegnante, infatti, una settimana dopo la notizia del provvedimento cautelare ha trovato nella sua porta di casa ad Aci Catena i segni di alcuni colpi di arma da fuoco. Episodio su cui indagano i carabinieri di Acireale. Un'azione di violenza che è stata immediatamente condannata dal sindaco ma anche dalle mamme degli alunni della scuola. Non è certo questa la strada per ottenere giustizia.Se il Gip accoglierà la richiesta di incidente probatorio del pm le indagini preliminari potrebbero essere chiuse. E si potrebbe, quindi, aprire la seconda fase: quella della richiesta di rinvio a giudizio.