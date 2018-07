alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti lo hanno fermato a bordo della sua autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo durante il normale controllo, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare rinvenendo circa 300 grammi di marijuana e 6 grammi di cocaina tutti suddivisi in dosi pronte per lo spaccio ed altro materiale usato per il confezionamento della droga. Dopo le formalità di rito l’uomo attenderà in cella di sicurezza la celebrazione del processo per direttissima.