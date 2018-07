e San Giovanni Galermo; quindi, decidevano di effettuare un controllo esterno della stessa. Durante il controllo notavano la presenza di diverse piante di marijuana e quindi, in presenza del proprietario di casa, effettuavano un’approfondita perquisizione domiciliare, a seguito della quale rinvenivano 18 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana dell’altezza di 1,6 metri, 2 lampade ad alto voltaggio ed un sofisticato sistema di areazione.Con l’ausilio di personale Enel, inoltre, si accertava l’abusivo allaccio del contatore per la fornitura dell’energia elettrica alla rete pubblica. Pertanto, il Caudullo veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.