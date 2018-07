Il 19 luglio, ormai da 26 anni, è un momento per fermarsi e indignarsi. Paolo Borsellino quel giorno è stato ucciso. E con lui sono morti, ammazzati, gli uomini e le donne della sua scorta.L'immagine dell'opera realizzata grazie agli studenti dell'Accademia di Belle Arti ha fatto il giro del web e virtualmente il giro del mondo facendo diventare Catania uno dei manifesti più evocativi del ricordo. Ma di un ricordo che vuole rinnovare speranza e sete di legalità.. "Nel 26esimo anniversario della strage di Via D’Amelio la Magistratura catanese rinnova - si legge in una nota - il ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini e donne della sua scorta, nella profonda convinzione che l’insegnamento che discende dal loro esempio si tramanda di giorno in giorno nelle nuove generazioni, segno indelebile di una sete di giustizia e verità riscontrata con emozione nelle scuole, nelle piazze, negli incontri con la cittadinanza".“Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi”. Così la Magistratura associata catanese intende oggi, a 26 anni di distanza, ricordare Paolo Borsellino.