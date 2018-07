per il reato di minacce, resistenza, lesioni, oltraggio a P.U., danneggiamento aggravato, vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate, Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. I poliziotti, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele, per la presenza di un soggetto in evidente stato di escandescenza.obbligatoria, a causa del suo stato di ebrezza, ha invaso la corsia opposta di marcia della SS.114 provocando un incidente stradale dove è rimasto ferito. A seguito di ciò è stato trasportato presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Catania per le cure del caso.particolari traumi, il Corsaro, per futili motivi, è andato in escandescenza manifestando atteggiamenti violenti contro il personale sanitario. L’energumeno, in evidente stato d’ira anche a causa dell’ingente quantità di alcool assunta, ha distrutto una barella e alcune apparecchiature sanitarie, - creando un danno di svariate migliaia di euro – lanciando gli oggetti con violenza per terra, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri degenti presenti all’interno della struttura., in modo repentino e del tutto inaspettato, si è scagliato contro i poliziotti. In tarda serata, il P.M di turno, per i gravi motivi sopra citati, ha disposto l’arresto del Corsaro che è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.