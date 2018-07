, che si è svolta ieri sera. La civica assise si è riunita per la prima volta dopo le verifiche degli uffici ed è stata presieduta dal consigliere più anziano (per risultato elettorale), Gaetano Campisi, con l'assistenza del segretario generale dott. Marco Puglisi. Nel corso della seduta si sono susseguiti i giuramenti dei consiglieri (11 di maggioranza e 5 di opposizione), dopo le surroghe conseguenti alle dimissioni di consiglieri eletti che ricopriranno il ruolo di assessori e le verifiche di eventuali condizioni di ineleggibilità. Assente un consigliere per ragioni personali, rinviata ala prossima seduta l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio.al lavoro e oggi, dopo una lunga gestazione, si completa l'operatività politica e amministrativa del Comune con tutti gli organi costituiti. Adesso si potrà lavorare a 360 gradi e molti sono gli obiettivi da portare avanti. Ci sarà continuità con i progetti iniziati dalla scorsa amministrazione, che abbiamo sposato in pieno, ma non ci fermeremo a questo, perché molti altri saranno gli interventi dedicati a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Dobbiamo innanzitutto - ha proseguito Motta - rendere la città più ordinata, pulita e decorosa nel centro e nelle frazioni, dove ancora molte cose restano da fare: non dimentichiamo che ci sono ancora tante periferie che hanno necessità di essere pienamente urbanizzate. Inoltre, abbiamo già avviato in forma sperimentale uno Sportello per i finanziamenti europei e partecipato a un bando per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi. Diverse le opere pubbliche in cantiere, mentre sto curando personalmente il settore dei servizi sociali che intendo riorganizzare e potenziare.lavorando tutti insieme ci riusciremo. L’anno prossimo - ha concluso il sindaco - ricorre il 350° anno dalla distruzione di Malpasso in seguito all’eruzione del 1669: I Belpassesi sono un popolo tenace, capace di risorgere dalle proprie ceneri. Saremo tenaci nell’obiettivo di rendere ancora una volta la nostra Belpasso migliore. In questo, io sarò davvero il sindaco di tutti, maggioranza e minoranza, quindi qualsiasi buona proposta arriverà da parte di questo pubblico Consesso io la sposerò e le mie porte saranno sempre aperte”. Il sindaco ha infine presentato i membri della sua squadra: il vice sindaco Tony Di Mauro e gli assessori Graziella Manitta, Davide Guglielmino e Salvatore Pappalardo.