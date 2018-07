Sono questi gli impegni immediati assunti dal sindaco Salvo Pogliese con le associazioni dei commercianti convocati in Municipio per trovare soluzioni condivise al fine di restituire decoro e agibilità alla zona della movida cittadina, già a partire da questo fine settimana. Il quadrilatero individuato dai primissimi interventi dell’Amministrazione Comunale hanno come baricentro piazza Teatro Massimo e riguardano anche le vie limitrofe, in cui da mesi viene segnalata una sostanziale condizione di mancato rispetto delle regole che danneggia sia l’attività dei commercianti sia la sicurezza dei tantissimi frequentanti la zona del centro storico e naturalmente la vivibilità dei residenti.“Le vostre attività commerciali -ha detto il sindaco Pogliese rivolgendosi agli esercenti- sono il tessuto più vivo di una città che storicamente si regge sulle piccole attività con la fantasia e l’impegno di persone che scommettono sulla capacità attrattiva del nostro centro storico anche dare opportunità di lavoro. Il Comune -ha aggiunto il sindaco- deve essere interlocutore attento e credibile e fare rispettare le regole, per quanto ci riguarda il confronto e il dialogo coi diretti interessati per noi è metodo di governo della Città. Abbiamo già disposto i primi interventi a cui ne seguiranno altri per aumentare i livelli di sicurezza in modo che cittadini e turisti possano consumare il tempo libero in un contesto di serenità e rispetto”.Il sindaco ha invitato tutti a un prossimo incontro e reso noto che il metodo del confronto costruttivo verrà avviato prossimamente anche coi residenti della zona.