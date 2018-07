Le casse del conservatorio sarebbero state svuotate attraverso un preciso sistema illecito fatto di falsificazioni di registri e documentazione inerente presunte forniture. Il blitz, scattato lo scorso maggio 2017, ha portato all'arresto di 23 persone. In totale gli iscritti nel registro degli indagati sono stati 38. Le accuse a vario titolo sono di peculato continuato, ricettazione, riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio.: Lea Marino, Vita Marina Motta, Maria Francesca Romano, Salvatore Gino Consoli e Daniela Distefano. Oggi la pm Monia Di Marco ha formulato, al termine della requisitoria le richieste di condanna. Sulla pena chiesta al Gup Simona Ragazzi ha avuto un peso specifico il comportamento processuale tenuto da alcuni imputati e anche la scelta del risarcimento del danno arrecato all'istituto musicale Vincenzo Bellini. Sono 4 anni gli anni chiesti nei confronti di Lea Marino e Vita Marina Motta, 1 anno e 8 mesi nei confronti di Maria Francesca Romano e 1 anno e 6 mesi per Consoli e Distefano. La pm ha chiesto inoltre la confisca di tutti i beni oggetti di sequestro. Già fissate dal Gup le altre due udienze in cui si svolgeranno le arringhe dei difensori. Gli avvocati discuteranno il 17 settembre e il 18 ottobre. Gli altri imputati saranno processati con il rito ordinario.L’indagine della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia del direttore amministrativo dell'Istituto Bellini che si è accorto di alcuni pagamenti anomali e di importi esorbitati sborsati a favore di alcuni dipendenti. I finanzieri hanno iniziato a svolgere una serie di accertamenti contabili e amministrativi e hanno scoperto - anche grazie alle intercettazioni - che l’ex responsabile della ragioneria Giuseppa Agata Carruba e il marito (e imprenditore) Fabio Marco avevano orchestrato un sistema illecito che aveva portato per diversi anni a "saccheggiare" i fondi del conservatorio catanese dedicato al "cigno".