al Taofilmfest è questo: un pugno allo stomaco. Interviste non filtrare, immagini di soccorsi in mare, anche in condizioni proibitive, le testimonianze dolorose di sub e pescatori diventati improvvisamente dei salvatori, i racconti lucidi degli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera intrisi di commozione. In mare, tra le onde, non ci sono gradi, religioni e razze: ci sono solo uomini che salvano altri uomini, rispettosi di questo principio il tenente di vascello Paolo Monaco e capitano Fabio Bia sono intervenuti, e con loro uomini e donne, in numerose occasioni con professionalità e solidarietà.per la paura di morire e per la gioia di essere salvi. “La libertà l’abbiamo persa sulla terra, ma non può morire in mare” racconta un migrante, il viso segnato da violenze, sofferenze, paura. “Ero andato a Lampedusa per girare una fiction, ma mi sono ritrovato in mezzo ad uno sbarco di migranti, molti salvati a stento a pochi metri dal porto, tanti altri affogati quando erano quasi arrivati sponda che per loro è la libertà – racconta, commosso, Alfredo Lo Piero -. Ho visto scene che nelle nostre case non arrivano, ho vissuto una realtà che non conoscevo. Ho lasciato quel progetto ed è nato questo docufilm, due anni di lavorazione, tra emozioni indescrivibili e la determinazione di far conoscere le loro storie. Non ho potuto utilizzare molte sequenze: piangevo mentre ero alla cinepresa. “Deve imparare a non piangere se vuole fare questo film” mi ha detto un carabiniere a Lampedusa. Il film sono riuscito a farlo lo stesso, anche se non ho imparato a non piangere”, racconta Lo Piero. Toccante la testimonianza, tra le tante, del medico Pietro Bartolo che ha assistito, curato e salvato migliaia di migranti, destinatario di minacce e insulti razzisti. Docufilm forte, crudo tanto che, seppur presentato a Los Angeles come a Toronto, a Cannes come Rotterdam, non è stato proiettato per evitare incidenti diplomatici, ma adesso, dopo “la prima” a Taormina, sarà proiettato in importanti città italiane, europee e americane.il Centro accoglienza richiedenti asilo di Mineo hanno condiviso il progetto che ha valore artistico e umanitario. “Speriamo venga proiettato nelle scuole” ha detto uno spettatore al palacongressi di Taormina, dopo la presentazione introdotta dal direttore artistico Silvia Brizio. “La libertà non deve morire in mare”, ha lo scopo di far conoscere una realtà che spesso sfugge all’occhio distratto o che viene spesso falsata dai media. “I politici facciano i politici e gli uomini facciano gli uomini tendendo una mano a chi, in mezzo al mare, ne ha bisogno”, conclude il regista Lo Piero.